البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 521 مليار دينار في عام

شفق نيوز/ أعلنت سوق العراق للأوراق المالية "البورصة"، اليوم الخميس، عن تداول 564 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 521 مليار دينار خلال عام 2022.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال عام 2022 بلغت 92 شركة مساهمة، من أصل 103 شركات مدرجة بالسوق"، مبينا انه "نظم 236 جلسة تداول على أساس الشركات المساهمة المدرجة لعام 2022 عدا أيام العطل الرسمية".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 564 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 521 مليار دينار من خلال تنفيذ 135 ألف و 597 صفقة"، مشيرا إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX 60 أغلق في شهر كانون الأول لعام 2022 على 585.9 نقطة، محققاً ارتفاعاً بنسبة 3.53 %".

واشار الى ان "الشركات التي تم التداول بأسهمها هي 36 شركة مصرفية و2 شركة اتصالات و5 شركات تأمين و4 شركات استثمار مالي و10 شركات خدمية و20 شركة صناعية و9 شركات فندقية و6 شركات زراعية".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.