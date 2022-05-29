البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 5 مليارات دينار في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاحد، عن تداول أسهماً بقيمة تجاوزت خمسة مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 46 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 43 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، فيما يستمر توقف 14 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وبين أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ ثلاثة مليارات و854 مليوناً و139 ألف سهم بقيمة مالية بلغت خمسة مليارات و550 مليوناً و141 ألف دينار من خلال تنفيذ 1902 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 566.85 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.22% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 169 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 637 مليون دينار من خلال تنفيذ 25 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 146 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 373 مليون دينار من خلال تنفيذ 106 صفقات".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.