البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 5 مليارات دينار في اسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الأحد، عن تداول اسهما بقيمة مالية تجاوزت الخمسة مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 43 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 39 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، في حين يستمر توقف 20 شركة لعدم تقديم الإفصاح، من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وبين ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ خمسة مليارات و45 مليوناً و28 الف سهم بقيمة مالية بلغت خمسة مليارات و646 مليوناً و557 ألف دينار من خلال تنفيذ 2385 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 570.63 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.48% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار السوق إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 690 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 758 مليون دينار من خلال تنفيذ 76 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 1.042 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 1.091 مليار دينار من خلال تنفيذ 139 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.