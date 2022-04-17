البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 40 مليار دينار في اسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاحد، عن تداوله اسهما بقيمة مالية بلغت اكثر من 40 مليار دينار خلال الاسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 49 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 37 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع، في حين يستمر توقف 17 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 36 ملياراً و918 مليوناً و273 الف سهم، بقيمة مالية بلغت 40 ملياراً و480 مليوناً و272 الف دينار من خلال تنفيذ 3198 صفقة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 601.62 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.69% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأوضح أن "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 154 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 657 مليون دينار من خلال تنفيذ 27 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 691 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 589 مليون دينار من خلال تنفيذ 358 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات عراقية مساهمة تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.