البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 4 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز- بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الثلاثاء، أن قيمة تداول الأسهم خلال الأسبوع الماضي بلغت أكثر من 4 مليارات دينار.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 62 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 32 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، فيما يستمر توقف 10 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 2 مليار و472 مليونا و352 ألف سهم، بارتفاع بلغ نسبته 6% قياساَ بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 4 مليارات و632 مليوناً و600 ألف دينار، منخفضا بنسبة 32% ، قياساً بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 3491 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 957.12 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.89% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 108 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 352 مليون دينار من خلال تنفيذ 32 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 556 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 734 مليون دينار من خلال تنفيذ 152 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.