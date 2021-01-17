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البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 349 مليون دينار وإيقاف 25 شركة مخالفة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-17T11:36:11+0000
البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 349 مليون دينار وإيقاف 25 شركة مخالفة

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الأحد، عن تداول أكثر من 300 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 349 مليون دينار، في افتتاح أول جلساته لهذا الأسبوع.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم بلغ 29 شركة من أصل 104 شركة مدرجة في السوق"، مبينا أن "عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الإفصاح بلغت 25 شركة".

وأضاف السوق أن "عدد الأسهم المتداولة بلغت 300 مليون و616 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 349 مليون دينار، فيما أغلق مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 على 490.76 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.45% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان اكثر الشركات ربحية من حيث الأسهم المتداولة كان فندق المنصور وبنسبة تغيير بلغ 10% تليها مصرف اشور وبنسبة تغيير بلغ 7.14%ـ فيما كانت اكثر الشركات خسارة كانت المعمورة العقارية وبنسبة تغيير بلغ 3.85% تليها المنصور الدوائية وبنسبة تغيير بلغ 2.01%.

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لإطلاق نظام التداول عبر الانترنيت للمستثمرين، وينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

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