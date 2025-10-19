البورصة العراقية تتداول أسهما بقيمة 18 مليار دينار خلال الاسبوع الماضي

شفق نيوز- بغداد

اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاحد، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 18 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير له، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات التي جرى تداول أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 64 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 30 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، فيما يستمر توقف 10 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

واضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 16 مليارا و174 مليونا و288 الف سهم بارتفاع بلغ نسبته 405 % قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 18 مليارا و560 مليونا و115 الف دينار، مرتفعة بنسبة 345 % قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 4536 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 896.00 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 5.97% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 29 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 69 مليون دينار من خلال تنفيذ 49 صفقة".

فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 8 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت 8 مليارات دينار من خلال تنفيذ 193 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.