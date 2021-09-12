البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 15 مليار دينار في اسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاحد، عن تداول 54 مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت 15 مليار دينار خلال الاسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 43 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 40 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع، في حين بلغ عدد الشركات المتوقفة 20 شركة لعدم تقديم الافصاح، من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وبين ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 54 ملياراً و766 مليوناً و235 الف سهم بانخفاض بلغ 40% قياسا بالجلسة الماضية، وبقيمة مالية بلغت 15 ملياراً و368 مليوناً و106 الاف دينار بانخفاض بلغ 40.71% قياسا بالجلسة الماضية من خلال تنفيذ 1898 صفقة".

واشار الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 604.50 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.89% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واوضح السوق ان "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ 138 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 95 مليون دينار من خلال تنفيذ 33 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 17 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 4 مليار دينار من خلال تنفيذ 223 صفقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.‏