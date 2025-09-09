البورصة العراقية تتداول أسهما بقيمة 14 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي

شفق نيوز- بغداد

اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 14 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 56 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 23 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 16 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 23 مليار و 598 مليونا و 632 الف سهم بارتفاع بلغ نسبته 570 % قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 14 مليار و 286 مليونا و 282 الف دينار مرتفعا بنسبة 95 % قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 3670 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 960.40 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.54% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 260 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 638 مليون دينار من خلال تنفيذ 113 صفقة.

فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 399 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 842 مليون دينار من خلال تنفيذ 124 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.