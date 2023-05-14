البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 11 مليار دينار في أسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الأحد، عن تداول أسهمٍ بقيمة مالية تجاوزت 11 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 52 شركة مساهمة فيما لم تتداول اسهم 48 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع فيما يستمر توقف شركتين لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 27 ملياراً و36 مليوناً و974 ألف سهم بارتفاع بلغ نسبته 388% قياساً بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 11 ملياراً و590 مليوناً و980 ألف دينار منخفضاً بنسبة 9% قياساً بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 2529 صفقة".

واشار الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 670.79 نقطة مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.38% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وبين السوق ان "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 68 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 139مليون دينار من خلال تنفيذ 52 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 3 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 15 مليون دينار من خلال تنفيذ 13 صفقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.