البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 10 مليارات دينار في اسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية (البورصة)، اليوم الاحد، عن تداول أسهماً بقيمة مالية بلغت اكثر من 10 مليارات دينار عراقي خلال الاسبوع الماضي.

وجاء في تقرير للسوق اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 54 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 35 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع، في حين يستمر توقف 14 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 8 مليارات و883 مليوناً و 64 الف سهم بقيمة مالية بلغت 10 مليارات و540 مليوناً و37 الف دينار من خلال تنفيذ 3899 صفقة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 587.10 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.71% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وبين التقرير أن "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 2.251 ملياري سهم بقيمة مالية بلغت 2.995 ملياري دينار من خلال تنفيذ 340 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 780 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 1.412 مليار دينار من خلال تنفيذ 543 صفقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.