البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة نحو 21 مليار دينار خلال أسبوع

شفق نيوز- بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، تداول أسهم بقيمة قاربت 21 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع قيمة التداول بنسبة 119% وعدد الأسهم المتداولة بنسبة 16% مقارنة بالأسبوع السابق.

وذكر السوق، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن 63 شركة مساهمة شهدت تداول أسهمها خلال الأسبوع الماضي، فيما لم تُتداول أسهم 32 شركة لعدم تطابق أسعار أوامر الشراء والبيع، بينما استمر إيقاف تداول 8 شركات لعدم تقديمها الإفصاحات المطلوبة.

وأضاف أن عدد الأسهم المتداولة بلغ 7 مليارات و555 مليون سهم، بقيمة 20 ملياراً و993 مليون دينار، جرى تداولها عبر 4303 صفقات، فيما أغلق مؤشر ISX60 عند 1,016.21 نقطة مرتفعاً بنسبة 1% مقارنة بالجلسة السابقة.

وأشار التقرير إلى أن المستثمرين غير العراقيين اشتروا 349 ألف سهم بقيمة 567 مليون دينار عبر 185 صفقة، في حين باعوا نحو مليار سهم بقيمة ملياري دينار من خلال 428 صفقة.

ويعقد سوق العراق للأوراق المالية خمس جلسات تداول أسبوعياً، من الأحد إلى الخميس، ويضم شركات مساهمة تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.