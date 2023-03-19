البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة مليار دينار في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الأحد، عن تداول أسهماً بقيمة مالية تجاوزت المليار دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 47 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 53 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، فيما يستمر توقف 3 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 960 مليوناً و134 ألف سهم بانخفاض بلغت نسبته 70% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت ملياراً و957 مليوناً و973 ألف دينار منخفضا بنسبة 44% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 1564 صفقة".

وأشار الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 636.16 نقطة مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.20% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وبين ان "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 74 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 133 مليون دينار من خلال تنفيذ 54 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 200 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 324 مليون دينار من خلال تنفيذ 103 صفقات".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.