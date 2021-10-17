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البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة مليار دينار في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-17T10:46:57+0000
البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة مليار دينار في اسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاحد، عن تداوله 967 مليون سهم بقيمة مالية بلغت  مليار دينار عراقي خلال الاسبوع الماضي.

 وقال السوق في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 37 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 43 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع"، مبيناً أن "عدد الشركات المتوقفة بلغ 23 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف التقرير، أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 967 مليوناً و535 الف سهم بانخفاض بلغ 50.61% ، قياساً بالجلسة الماضية بقيمة مالية بلغت  مليار و366 مليون دينار، بانخفاض بلغ 10.14% قياساً بالجلسة الماضية من خلال تنفيذ 1019 صفقة".

وأوضح أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 592.50 نقطة مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.03% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى أن "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ 67 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 109 ملايين دينار، من خلال تنفيذ 29 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 7 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 35 مليون دينار من خلال تنفيذ 28 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.‏

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