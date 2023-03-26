البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة ملياري دينار خلال اسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاحد، تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 2 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 49 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 51 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 3 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 1 مليار و772 مليونا و765 الف سهما بارتفاع بلغ نسبته 84% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 2 مليارا و111 مليونا و681 الف دينار مرتفعا بنسبة 8% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 1808 صفقة"، لافتاً الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 643.50 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 1.15% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار السوق إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 182 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 306 مليونا دينارا من خلال تنفيذ 77 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 70 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 144 مليونا دينارا من خلال تنفيذ 63 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.