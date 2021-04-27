البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة مالية بلغت أكثر من 746 مليون دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الثلاثاء، عن تداوله أكثر من مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 746 مليون دينار.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم بلغ 37 شركة من أصل 103 شركات مدرجة في السوق"، مبينا أن "عدد الشركات الموقوفة بقرار هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الإفصاح المالي بلغ 19 شركة".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ مليار و253 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 746 مليون و 671 الف دينار"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 593.21 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.01% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "أسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 13 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 87 مليون دينار من خلال تنفيذ 21 صفقة على أسهم شركتين، فيما بلغت الأسهم المباعة من غير العراقيين في السوق 7 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 9 مليون دينار من خلال تنفيذ 11 صفقة على أسهم 3 شركات".

وتابع ان "الشركات الأكثر ربحية كان العراقية لانتاج البذور وبتغيير بلغ نسبته 7.07% يليها شركة الامين العقارية وبتغيير بلغ 4.48%، فيما كانت أكثر الشركات خسارة هو مصرف الائتمان وبتغيير بلغ -6.82 %، يليها المصرف المتحد وبنسبة تغيير بلغ -5.88%".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.