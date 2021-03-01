البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة قاربت الملياريّ دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية (البورصة)، يوم الاثنين، عن تداول أكثر من ثلاثة مليارات و330 مليون سهم بقيمة مالية تجاوزت المليار و888 مليون دينار.

وذكر السوق في تقرير ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم بلغ 36 شركة من أصل 103 شركات مدرجة في السوق، وارتفعت خلال جلسة اليوم أسهم 20 شركة وانخفضت اسهم 7 شركات".

وبين ان "عدد الشركات الموقوفة بقرار هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي بلغ 20 شركة".

واضاف ان "عدد الاسهم المتداولة لهذا اليوم بلغ ثلاثة مليارات و335 مليون و907 الاف سهم بقيمة مالية بلغت ملياراً و888 مليون دينار من خلال تنفيذ 886 صفقة"، مشيرا الى ان "مؤشر الاسعار المتداولة (ISX60) اغلق على 563.76 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.30% عن اغلاقه في الجلسة السابقة".

وتابع السوق في تقريره، ان "الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 799 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 497 مليون دينار من خلال تنفيذ 80 صفقات على أسهم 6 شركات، فيما بلغت الاسهم المباعة من غير العراقيين في السوق 33 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 33 مليون دينار من خلال تنفيذ 13 صفقة على أسهم 3 شركات".

وأشار إلى أن "الشركات الاكثر ربحية كانت، مصرف العطاء الاسلامي بتغيير بلغت نسبته 13.33%، يليه الشركة المعدنية والدراجات بتغيير بلغ 9.73%، فيما كانت اكثر الشركات خسارة هو فندق بغداد بتغيير بلغ -2.41%، يليه شرك اسياسيل للاتصالات بنسبة تغيير بلغ -0.86%".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009، وينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.