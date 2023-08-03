البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة تجاوزت 7 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، عن تداول أكثر من 5 مليارات سهم بقيمة تجاوزت 7 مليارات دينار، خلال أربع جلسات في الأسبوع الأول من شهر آب/ أغسطس الجاري.

وذكر السوق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن جلساته ابتدأت في يوم الاثنين لكون يوم الأحد الماضي كان عطلة رسمية.

وبين أن مؤشر التداول في السوق أغلق لأول جلسة من الأسبوع على 717.06 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على 707.74 نقطة، محققاً بذلك انخفاضاً مقداره 1.32% عن إغلاقه في أول الجلسة.

وأشار إلى تنفيذ أكثر من 3200 عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق، خلال هذا الأسبوع.