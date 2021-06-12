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البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة تجاوزت 63 مليار دينار في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-12T09:00:24+0000
البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة تجاوزت 63 مليار دينار في اسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية (البورصة)، يوم السبت، عن تداول 63 مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت 63 مليار دينار خلال الاسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 47 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 38 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع، كما يستمر توقف 18 شركة لعدم تقديم الافصاح، من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 63 ملياراً و456 مليوناً و579 الف سهم بارتفاع بلغ 15‎%‎ قياسا بالاسبوع الذي سبقه، وبقيمة مالية بلغت 63 ملياراً و793 مليون دينار بارتفاع بلغ 10% قياسا بالاسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ2326 صفقة".

واشار الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 565.10 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.90‎%‎ عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وبين السوق ان "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ 278 مليون سهم بقيمة مالية بلغت ملياراً و293 مليون دينار من خلال تنفيذ 238صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين تسعة مليارات سهم بقيمة مالية بلغت 10 مليارات دينار من خلال تنفيذ 84 صفقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

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