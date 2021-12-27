البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة تجاوزت 61 مليار دينار الاسبوع الماضي

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن تداول 55 مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت 61 مليار دينار خلال الاسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 50 شركة مساهمة، ولم تتداول اسهم 33 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع، فيما يستمر توقف 22 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 105 شركات مدرجة في السوق".

وبين ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 55 ملياراً و164 مليوناً و56 الف سهم بقيمة مالية بلغت 61 ملياراً و460 مليوناً و589 الف دينار من خلال تنفيذ 3136 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 98.565 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.71% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 757 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 770 مليون دينار من خلال تنفيذ 138 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 354 مليون سهم بقيمة مالية بلغت ملياري دينار من خلال تنفيذ 468 صفقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 105 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.