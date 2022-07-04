البورصة العراقية تتداول أسهما بقيمة تجاوزت 500 مليون دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن تداوله أكثر من 500 مليون سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 500 مليون دينار.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها اليوم بلغ 45 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 51 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع فيما بلغ عدد الشركات المتوقفة 3 شركات لعدم تقديم الافصاح فيما كانت الشركات التابعة للهيئة العامة 4 شركات من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 596 مليونا و903 الاف و976 سهماً بقيمة مالية بلغت 582 مليونا و438 الفا و179 دينارا من خلال تنفيذ 601 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 573.08 نقطة".

واشار الى ان عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق بلغ 6 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 17 مليونا دينارا من خلال تنفيذ 10 صفقات على اسهم شركتين، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق 210 مليونا سهم بقيمة بلغت 88 مليون دينار من خلال تنفيذ 70 صفقة على اسهم 7 شركات.

واوضح ان اكثر الشركات ربحية هي شركة فندق المنصور وبتغيير بلغ 11.48%، تليها شركة انتاج وتسويق اللحوم وبتغيير بلغ 8.00%، فيما كانت اكثر الشركات خسارة هو شركة المصرف الاهلي وبنسبة 8.15- %، تليها شركة البادية للنقل العام وبنسبة تغيير بلغ 4.55 - %.

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.