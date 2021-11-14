البورصة العراقية تتداول أسهما بقيمة تجاوزت 2 مليار دينار في اسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاحد، عن تداوله ثلاثة مليارات سهم بقيمة مالية تجاوزت ملياري دينار خلال الاسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 42 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 41 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع، فيما بلغ عدد الشركات المتوقفة 22 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 105 شركات مدرجة في السوق".

وبين ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ ثلاثة مليارات و437 مليون سهم بارتفاع بلغ 29.23% قياسا بجلسة الاسبوع الماضي بقيمة مالية بلغت مليارين و719 مليون دينار بارتفاع بلغ 44.99% قياسا بالجلسة الماضية من خلال تنفيذ 1272 صفقة".

واشار الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 588.71 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.26% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واوضح السوق ان "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 539 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 414 مليون دينار من خلال تنفيذ 193 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 179 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 306 مليون دينار من خلال تنفيذ 115 صفقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 105 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.‏