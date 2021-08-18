البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة تجاوزت المليار دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاربعاء، عن تداول مليار سهم بقيمة تجاوزت المليار دينار.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم بلغ 36 شركة مساهمة من اصل 103 شركات مدرجة في السوق، فيما بلغ عدد الشركات الموقوفة 19 شركة لعدم تقديم الافصاح".

وبين ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ ملياراً و23 مليوناً و322 الف سهم بقيمة مالية بلغت ملياراً و194 مليوناً و602 الف دينار من خلال تنفيذ 575 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 548.42 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 3.77% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واضاف ان "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 13 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 15 مليون دينار من خلال تنفيذ 6 صفقات، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 8 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 750 مليون دينار من خلال تنفيذ 20 صفقة".

وتابع السوق ان "الشركات الاكثر خسارة كانت بغداد للمشروبات الغازية بتغيير بلغ نسبته 10-%، يليها الخير للاستثمار المالي بتغيير بلغ 10-%، تليه شركة المعمورة العقارية بتغيير بلغ 9.64-%، يليها المصرف الاهلي بنسبة تغيير بلغ 8.39-%".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.