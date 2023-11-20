البورصة العراقية تتداول أسهماً بـ9 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، عن تداول أسهم بقيمة مالية تجاوزت التسعة مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 62 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 34 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، في حين يستمر توقف 8 شركات لعدم تقديم الإفصاح، من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وبين أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 4 مليارات و18 مليوناً و977 ألف سهم بارتفاع بلغت نسبته 2.67% قياساً بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 9 مليارات و298 مليوناً و317 ألف دينار مرتفعاً بنسبة 43.71% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 3930 صفقة".

وأشار إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 850.17 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.17% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

ولفت التقرير إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 477 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 1.496 مليار دينار من خلال تنفيذ 315 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 799 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 2.157 مليون دينار من خلال تنفيذ 280 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.