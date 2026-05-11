البورصة العراقية تتداول أسهماً بـ7 مليارات دينار خلال أسبوع

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 7 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 68 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 28 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، فيما يستمر توقف 8 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

واضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 17 ملياراً و743 مليون سهم، بارتفاع بلغ نسبته 352% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 7 مليارات و529 مليون دينار، بصعود نسبته 23% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 5976 صفقة"، لافتاً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 987.37 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.44% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 7 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 42 مليون دينار من خلال تنفيذ 31 صفقة.

فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 22 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 97 مليون دينار من خلال تنفيذ 87 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية، تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.