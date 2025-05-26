البورصة العراقية تتداول أسهماً بـ6 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 6 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 63 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 33 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 8 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 3 مليارات و792 مليوناً و400 الف سهم، بارتفاع بلغت نسبته 76.76% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 6 مليارات و388 مليوناً و419 الف دينار، مرتفعة بنسبة 1.71% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 2208 صفقة".

وأشار السوق، إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 898.41 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.62% عن إغلاقه في الجلسة السابقة"، لافتاً إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 73 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 294 مليون دينار من خلال تنفيذ 64 صفقة".

هذا وبلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 41 مليون سهم، بقيمة مالية بلغت 187 مليون دينار من خلال تنفيذ 49 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.