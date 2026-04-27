البورصة العراقية تتداول أسهما بـ6 مليارات دينار خلال أسبوع

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 6 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وجاء في تقرير للسوق، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 70 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 26 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 8 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق.

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 6 مليارات و371 مليون سهم بارتفاع بلغ نسبته 76% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 6 مليارات و159 مليون دينار بارتفاع نسبته 16.52% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 5501 صفقة".

ولفت السوق، الى أن مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 986.86 نقطة، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.36% عن إغلاقه في الجلسة السابقة.

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 11 الف سهم بقيمة مالية بلغت 15 الف دينار من خلال تنفيذ صفقتين.

فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 61 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 289 مليون دينار من خلال تنفيذ 167 صفقة.

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.