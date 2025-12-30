البورصة العراقية تتداول أسهماً بـ57 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي

شفق نيوز– بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الثلاثاء، عن تداول أسهم بقيمة مالية تجاوزت 57 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 69 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 25 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، فيما استمر توقف 10 شركات لعدم تقديم الإفصاح، من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف التقرير أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 47 ملياراً و694 مليوناً و841 ألف سهم، بارتفاع نسبته 1075% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 57 ملياراً و617 مليوناً و84 ألف دينار، مرتفعة بنسبة 1240% مقارنة بالأسبوع السابق، من خلال تنفيذ 4278 صفقة".

وأشار إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 988.42 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.95% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأوضح التقرير أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 2 مليار سهم بقيمة مالية بلغت مليار دينار من خلال تنفيذ 71 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من قبلهم 53 مليون سهم بقيمة مالية 240 مليون دينار من خلال تنفيذ 35 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، ويضم 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.