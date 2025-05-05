البورصة العراقية تتداول أسهماً بـ5 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 5 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي.

وذكر تقرير للسوق، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 59 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 37 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، فيما يستمر توقف 8 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 4 مليارات و909 آلاف سهم بانخفاض بلغ نسبته 39% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 5 مليارات و644 مليوناً و778 الف دينار، منخفضة بنسبة 49% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 2535 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 1.046.17 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.17% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 109 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 538 مليون دينار من خلال تنفيذ 69 صفقة.

فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 208 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 374 مليون دينار من خلال تنفيذ 86 صفقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.