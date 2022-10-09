البورصة العراقية تتداول أسهماً بـ4 مليارات دينار في اسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداول أسهماً بقيمة مالية بلغت أكثر من 4 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 55 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 45 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 3 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 9 مليارات و495 مليونا و 958 ألف سهم بارتفاع بلغ نسبته 69% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 4 مليارات و320 مليونا و953 الف دينار منخفضا بنسبة 13% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 2487 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 603.48 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.26% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 229 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 257 مليون دينار من خلال تنفيذ 85 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 494 مليون سهم بقيمة مالية بلغت ملياراً واحداً و12 مليون دينار من خلال تنفيذ 339 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.