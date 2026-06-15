البورصة العراقية تتداول أسهما بـ4 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز- بغداد

اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 4 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 57 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 35 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 11 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ مليارين و699 مليون سهم بانخفاض بلغ نسبته 96% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 4 مليارات و390 مليون دينار بانخفاض نسبته 94% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 6,278 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 954.14 نقطة مسجلاً ارتفاعا نسبته 0.37% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 456 الف سهم بقيمة مالية بلغت 1 مليون دينار من خلال تنفيذ 5 صفقات.

فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 15 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 60 مليون دينار من خلال تنفيذ 44 صفقة.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.