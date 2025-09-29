البورصة العراقية تتداول أسهماً بـ4 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز- بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 4 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وذكر السوق، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 65 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 28 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، فيما يستمر توقف 11 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 4 مليارات و752 مليونا و441 الف سهم بانخفاض بلغ نسبته 11 % قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 6 مليارات و665 مليونا و508 آلاف دينار مرتفعا بنسبة 46% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 4512 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 963.79 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.05% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 168 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 380 مليون دينار من خلال تنفيذ 79 صفقة.

هذا وبلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 66 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 159 مليون دينار من خلال تنفيذ 65 صفقة، وفقاً لتقرير السوق.

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.