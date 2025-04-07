البورصة العراقية تتداول أسهماً بـ37 مليار دينار خلال آذار

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن تداول 17 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 30 مليار دينار خلال شهر آذار الماضي.

وذكر السوق، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السوق نظم 19 جلسة تداول وكان عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال آذار بلغت 67 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 17 ملياراً و858 مليوناً و249 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 37 ملياراً و321 مليون دينار من خلال تنفيذ 13337 صفقة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 1009 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 31.3% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق للأوراق المالية.