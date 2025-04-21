البورصة العراقية تتداول أسهما بـ10 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 10 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 59 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 37 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 8 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 4 مليارات و443 مليوناً و105 آلاف سهم بارتفاع بلغ نسبته 22.87% قياساً بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 10 مليارات و908 ملايين و134 ألف دينار مرتفعة بنسبة 25.14 % قياساً بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 4712 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 1.067.19 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 2.89% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار السوق، إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 194 سهماً بقيمة مالية بلغت 857 مليون دينار من خلال تنفيذ 125 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 123 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 321 مليون دينار من خلال تنفيذ 114 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.