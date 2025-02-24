البورصة العراقية تتداول أسهماً بـ 9 مليارات دينار في اسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية "البورصة"، اليوم الاثنين، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 9 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 50 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 47 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، بينما يستمر توقف 7 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 8 مليار و 200 مليون و 7 آلاف سهم بانخفاض بلغ نسبته 59.92% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 9 مليارات و 517 مليونا و 835 الف دينار، منخفضا بنسبة 45.43 % قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 3517 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 1.056.79 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.57% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 1 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 2 مليار دينار من خلال تنفيذ 5 صفقات، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 43 مليوناً سهم بقيمة مالية بلغت 137 مليون دينار من خلال تنفيذ 81 صفقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.