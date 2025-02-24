البورصة العراقية تتداول أسهماً بـ 9 مليارات دينار في اسبوع
شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية "البورصة"، اليوم الاثنين، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 9 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.
وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 50 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 47 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، بينما يستمر توقف 7 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".
واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 8 مليار و 200 مليون و 7 آلاف سهم بانخفاض بلغ نسبته 59.92% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 9 مليارات و 517 مليونا و 835 الف دينار، منخفضا بنسبة 45.43 % قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 3517 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 1.056.79 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.57% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".
واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 1 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 2 مليار دينار من خلال تنفيذ 5 صفقات، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 43 مليوناً سهم بقيمة مالية بلغت 137 مليون دينار من خلال تنفيذ 81 صفقة".
يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.