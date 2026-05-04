البورصة العراقية تتداول أسهما بـ 6 مليارات دينار خلال أسبوع

شفق نيوز- بغداد

اعلن سوق العراق للأوراق المالية، ليوم الاثنين، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 6 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي.

وجاء في تقرير للسوق اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 67 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 29 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 8 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 3 مليارات و920 مليون سهم بانخفاض بلغ نسبته 38% قياساً بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 6 مليارات و76 مليون دينار بانخفاض بنسبة 1.35% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 5736 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 983.02 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.39% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 10 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 34 مليون دينار من خلال تنفيذ 25 صفقة.

فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 8 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 25 مليون دينار من خلال تنفيذ 48 صفقة.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات عراقية مساهمة، تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.