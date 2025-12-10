البورصة العراقية تتداول حوالي 70 مليار سهم خلال شهر

شفق نيوز - بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، عن تداول أكثر من 69 مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت 35 مليار دينار خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وذكر السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "السوق نظم 19 جلسة تداول وكان عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال تشرين الثاني بلغت 78 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 69 ملياراً و 160 مليوناً و 571 الف سهم، بقيمة مالية بلغت 35 ملياراً 824 ألف دينار من خلال تنفيذ 18588 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 955.37 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 1.62% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.