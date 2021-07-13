البورصة العراقية تتداول اكثر من 500 مليار سهم خلال ستة اشهر

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، عن تداول اكثر من 500 مليار سهم بقيمة مالية بلغت اكثر من 462 مليار دينار خلال النصف الاول من عام 2021.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه، وكالة شفق نيوز، إنه "نظم خلال النصف الاول من العام الحالي 113 جلسة تداول باسهم الشركات المساهمة التي بلغت 103 شركة وبمعدل خمس جلسات اسبوعياً"، مبينة أن "عدد الشركات المتداولة بلغت 76 شركة مساهمة".

وأضاف أن "عدد الاسهم المتداولة خلال هذه الفترة بلغت 506 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت 462 مليار دينار"، مشيرة الى "ارتفاع اسعار اسهم 43 شركة، فيما انخفضت اسعار اسهم 17 شركة خلال هذه الفترة".

وفي بيان لاحق، اعلن سوق العراق للاوراق المالية، عن إيقاف نشاطه يوم غد الاربعاء، لوجود عطلة رسمية، مبيناً ، أنه "استنادا لقرار مجلس الوزراء باعلان عطلة رسمية يوم غد الاربعاء فانه سوف لن ينظم جلسة التداول لذلك اليوم، وسيباشر نشاطه بعد العطلة الرسمية ابتداء من يوم الخميس".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد حتى الخميس، ويدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.‏