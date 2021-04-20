البورصة العراقية تتداول اسهماً بأكثر من 720 مليون دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الثلاثاء، عن تداوله أكثر من 883 مليون سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 720 مليون دينار.

وقال السوق في تقرير اطلعت وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم بلغ 31 شركة من أصل 103 شركات مدرجة في السوق"، مبينا أن "عدد الشركات الموقوفة بقرار هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الإفصاح المالي بلغ 19 شركة".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 883 مليون و664 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 720 مليوناً و209 الف دينار"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 590.80 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.91% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى ان "الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغت 3 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 17 مليون دينار من خلال تنفيذ 8 صفقات على أسهم شركة واحدة، فيما بلغت الأسهم المباعة من غير العراقيين في السوق 36 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 34 مليون دينار من خلال تنفيذ 16 صفقة على أسهم 6 شركات".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009، وينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.