سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البورصة العراقية تتداول اسهماً بأكثر من 7 مليارات دينار في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-20T11:18:37+0000
البورصة العراقية تتداول اسهماً بأكثر من 7 مليارات دينار في اسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية "البورصة"، اليوم الاثنين، عن تداوله اسهماً بقيمة مالية بلغت اكثر من 7 مليارات دينار خلال الاسبوع الماضي.

وأظهر تقرير للسوق اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 50 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 39 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع، في حين يستمر توقف 14 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق.

وبين تقرير البورصة العراقية، ان عدد الأسهم المتداولة بلغ 6 مليارات و711 مليوناً و 783 الف سهم بقيمة مالية بلغت 7 مليارات و223 مليوناً و800 الف دينار، من خلال تنفيذ 2995 صفقة، موضحاً أن مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 588.77 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.28% عن إغلاقه في الجلسة السابقة.

واشار التقرير الى ان عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 946 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 1.211 مليار دينار من خلال تنفيذ 150 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 306 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت مليار و481 مليون دينار من خلال تنفيذ 173 صفقة.

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

 

related

البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 10 مليارات دينار في اسبوع

Date: 2022-06-12 12:12:29
البورصة العراقية تتداول أسهماً بقيمة 10 مليارات دينار في اسبوع

خلال يوم.. البورصة العراقية تتداول 801 مليون سهم

Date: 2021-06-17 11:00:33
خلال يوم.. البورصة العراقية تتداول 801 مليون سهم

البورصة العراقية تتداول أسهماً بملياري دينار في اسبوع

Date: 2021-10-24 12:52:32
البورصة العراقية تتداول أسهماً بملياري دينار في اسبوع

البورصة العراقية في اسبوع.. تداول 6 مليار سهم بقيمة 7 مليار دينار

Date: 2021-06-26 10:37:02
البورصة العراقية في اسبوع.. تداول 6 مليار سهم بقيمة 7 مليار دينار

البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 600 مليون دينار بأول تداول في 2021

Date: 2021-01-04 11:39:50
البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 600 مليون دينار بأول تداول في 2021

البورصة العراقية تتداول أكثر من 7 مليارات دينار في اسبوع

Date: 2021-12-12 11:33:03
البورصة العراقية تتداول أكثر من 7 مليارات دينار في اسبوع

الأسبوع الماضي.. البورصة تتداول أسهم 51 شركة بقيمة مالية بلغت 5 مليارات دينار

Date: 2021-04-17 12:58:10
الأسبوع الماضي.. البورصة تتداول أسهم 51 شركة بقيمة مالية بلغت 5 مليارات دينار

البورصة العراقية تتداول اسهماً بأكثر من 720 مليون دينار

Date: 2021-04-20 11:39:19
البورصة العراقية تتداول اسهماً بأكثر من 720 مليون دينار