البورصة العراقية تتداول اسهماً بأكثر من 7 مليارات دينار في اسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية "البورصة"، اليوم الاثنين، عن تداوله اسهماً بقيمة مالية بلغت اكثر من 7 مليارات دينار خلال الاسبوع الماضي.

وأظهر تقرير للسوق اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 50 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 39 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع، في حين يستمر توقف 14 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق.

وبين تقرير البورصة العراقية، ان عدد الأسهم المتداولة بلغ 6 مليارات و711 مليوناً و 783 الف سهم بقيمة مالية بلغت 7 مليارات و223 مليوناً و800 الف دينار، من خلال تنفيذ 2995 صفقة، موضحاً أن مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 588.77 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.28% عن إغلاقه في الجلسة السابقة.

واشار التقرير الى ان عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 946 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 1.211 مليار دينار من خلال تنفيذ 150 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 306 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت مليار و481 مليون دينار من خلال تنفيذ 173 صفقة.

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.