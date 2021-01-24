البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 800 مليون دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، خلال افتتاح جلساته اليوم عن تداول أكثر من 579 مليون سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 800 مليون دينار.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم بلغ 40 شركة من أصل 104 شركة مدرجة في السوق، مبينا أن 5 شركات ارتفعت أسهمها وانخفضت أسهم 12 شركة".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة لهذا اليوم بلغ 579 مليون و 356 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 833 مليون و169 الف دينار من خلال تنفيذ 488 صفقة"، مشيرا إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 491.57 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.39% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى ان "الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 622 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 360 الف دينار من خلال تنفيذ صفقة واحدة على أسهم شركة واحدة، فيما بلغت الأسهم المباعة من غير العراقيين في السوق 5 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 18 مليون دينار من خلال تنفيذ 14 صفقة على أسهم شركة واحدة".

وتابع أن "الشركات الأكثر ربحية كانت شركة نقل المنتجات النفطية وبتغيير بلغ نسبته 19.64% تليها شركة المنتجات الزراعية وبتغيير بلغ 10%، فيما كانت أكثر الشركات خسارة هي شركة مصرف الشرق الاوسط وبتغيير بلغ -8.33%، تليها مصرف الموصل وبنسبة تغيير بلغ -7.14%".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لإطلاق نظام التداول عبر الانترنيت للمستثمرين، وينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.