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البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 600 مليون دينار بأول تداول في 2021

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-04T11:39:50+0000
البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 600 مليون دينار بأول تداول في 2021

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية في افتتاح أول جلساته من العام الحالي من يوم الاثنين، عن تداول أكثر من 880 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 600 مليون دينار.

وقال السوق في تقرير له اطلعت وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم  بلغ 23 شركة من أصل 104 شركة مدرجة في السوق".

وأضاف السوق أن "عدد الاسهم المتداولة بلغت 886 مليوناً و170 الف سهم بقيمة مالية بلغت 601 مليون دينار، فيما اغلق مؤشر الاسعار المتداولة  ISX60 على 500.80 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.42% عن اغلاقه في الجلسة السابقة".

وبلغ "اسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين 65 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 51 مليون دينار من خلال تنفيذ 22 صفقة على أسهم 5 شركات واحدة"، فيما بلغت الاسهم المباعة من غير العراقيين في السوق 8 ملايين سهم بقيمة مالية بلغت 31 مليون دينار من خلال تنفيذ 18 صفقة على أسهم شركة واحدة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لإطلاق نظام التداول عبر الانترنيت للمستثمرين, وينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

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