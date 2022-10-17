البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 6 مليارات دينار في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، عن تداوله أسهماً بقيمة مالية بلغت أكثر من 6 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 57 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 44 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، في حين يستمر توقف شركتين لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 4 مليارات و796 مليونا و 689 ألف سهم بانخفاض بلغ نسبته 49% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 6 مليارات و327 مليونا و231 الف دينار، مرتفعا بنسبة 46% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 3952 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 596.09 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.22% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 361 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 430 مليون دينار من خلال تنفيذ 130 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 325 مليون سهم بقيمة مالية بلغت مليار و522 مليون دينار من خلال تنفيذ 612 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.