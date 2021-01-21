البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 500 مليون دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية في اختتام جلساته من يوم الخميس، عن تداول أكثر من 300 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 500 مليون دينار.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم بلغ 34 شركة من أصل 104 شركة مدرجة في السوق"، مبينا أن "عدد الشركات الموقوفة بقرار هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الإفصاح المالي بلغ 24 شركة".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة لهذا اليوم بلغ 3.9 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 508 مليون دينار من خلال تنفيذ 477 صفقة"، مشيرا إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 491.56 نقطة مسجلاً استقرارا عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

وأشار إلى ان "الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 14 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 53 مليون دينار من خلال تنفيذ 37 صفقة على أسهم 4 شركات واحدة، فيما بلغت الأسهم المباعة من غير العراقيين في السوق مليون سهم بقيمة مالية بلغت 7 ملايين دينار من خلال تنفيذ 2 صفقة على أسهم شركة واحدة".

وتابع أن "الشركات الأكثر ربحية كانت شركة نقل المنتجات النفطية وبتغيير بلغ نسبته 20% تليها شركة مصرف الموصل وبتغيير بلغ 7.69%، فيما كانت أكثر الشركات خسارة هي شركة مصرف العطاء الإسلامي وبتغيير بلغ -6.67%، تليها شركة تصنيع وتسويق التمور وبنسبة تغيير بلغ -4%".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لإطلاق نظام التداول عبر الانترنيت للمستثمرين، وينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.