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البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 43 مليار دينار في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-16T11:35:40+0000
البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 43 مليار دينار في اسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، عن تداولها اسهما بقيمة مالية بلغت اكثر من 43 مليار دينار خلال الاسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 56 شركة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 33 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع، في وقت يستمر توقف 15 شركة لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 52 ملياراً و617 مليوناً و097 الاف سهم بقيمة مالية بلغت 43 ملياراً و867 مليوناً و396 الف دينار من خلال تنفيذ 3410 صفقات"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 583.47 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 1.19% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 287 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 497 مليون دينار من خلال تنفيذ 62 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 325 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 966 مليون دينار من خلال تنفيذ 380 صفقة.

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

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