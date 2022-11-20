البورصة العراقية تتداول اسهما بقيمة 3 مليارات دينار في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 3 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 61 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 39 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 3 شركات لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 5 مليارات و8 ملايين و73 الفا سهم بارتفاع بلغ نسبته 32% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت 3 مليارات و747 مليونا و737 ألف دينار، منخفضا بنسبة 14% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 3241 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 591.56 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 2.61% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 199 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 313 مليون دينار من خلال تنفيذ 70 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 88 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 86 مليون دينار من خلال تنفيذ 70 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.