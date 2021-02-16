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البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 1.8 مليار دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-16T11:47:44+0000
البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 1.8 مليار دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الثلاثاء، عن تداول أكثر من 1.5 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 1.8 مليار دينار.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم بلغ 34 شركة من أصل 104 شركة مدرجة في السوق"، مبينا أن "8 شركات ارتفعت أسهمها فيما انخفضت أسهم 11 شركة".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة لهذا اليوم بلغ مليار و572 مليون و101 ألف سهم بقيمة مالية بلغت مليار و 849 مليون دينار من خلال تنفيذ 648 صفقة"، مشيرا إلى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX 60 أغلق على 530.03 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.42% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 95 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 61 مليون دينار من خلال تنفيذ 10 صفقات على أسهم 3 شركات، فيما بلغت الأسهم المباعة من غير العراقيين في السوق 32 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 55 مليون دينار من خلال تنفيذ 44 صفقة على أسهم 4 شركات".

وتابع أن "الشركات الأكثر ربحية كان الاهلية للتأمين وبتغيير بلغ نسبته 11.11% يليه شركة المنصور الدوائية وبتغيير بلغ 4.76%، فيما كانت أكثر الشركات خسارة هو المصرف الأهلي وبتغيير بلغ -4.55 %، يليه المعمورة العراقية وبنسبة تغيير بلغ -2.06%".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009، وينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.

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