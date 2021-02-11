البورصة العراقية تتداول اسهماً بقيمة 1.8 مليار دينار

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، في ختام جلساته للاسبوع الجاري عن تداول أكثر من 2 مليار سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 1.8 مليار دينار.

وقال السوق في تقرير له اطلعت وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال اليوم بلغ 35 شركة من أصل 104 شركة مدرجة في السوق"، مبينا أن "15 شركة ارتفعت أسهمها وانخفضت أسهم 5 شركات".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة لهذا اليوم بلغ 2 مليار و256 مليون و55 ألف سهم بقيمة مالية بلغت ملياراً و829 مليون دينار من خلال تنفيذ 630 صفقة"، مشيرا الى ان "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 اغلق على 522.55 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 1.59% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "أسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بلغ 1 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 747 مليون دينار من خلال تنفيذ 123 صفقة على أسهم 6 شركات، فيما بلغت الاسهم المباعة من غير العراقيين في السوق 274 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 151 مليون دينار من خلال تنفيذ 18 صفقة على أسهم 3 شركات".

وتابع ان "الشركات الأكثر ربحية كان المصرف المتحد وبتغيير بلغ نسبته 12.50% يليه شركة الاهلية للانتاج الزراعي وبتغيير بلغ 7.92%، فيما كانت اكثر الشركات خسارة هي شركة طريق الخازر الانشائية وبتغيير بلغ -9.91%، تليها مصرف الائتمان وبنسبة تغيير بلغ -2.44%".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم انظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لإطلاق نظام التداول عبر الانترنت للمستثمرين, وينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.