البورصة العراقية تتداول اسهما بقيمة ملياري دينار في اسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاحد، عن تداول اسهم بقيمة مالية تجاوزت ملياري دينار خلال الاسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 53 شركة مساهمة فيما لم تتداول اسهم 47 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار اوامر الشراء مع اوامر البيع فيما يستمر توقف 3 شركات لعدم تقديم الافصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق".

وبين ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ ملياراً و380 مليوناً و782 الف سهم بانخفاض بلغت نسبته 22% قياسا بالأسبوع الذي سبقه، بقيمة مالية بلغت مليارين و247 مليونا و279 الف دينار مرتفعا بنسبة 6% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 1828 صفقة".

واشار الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 641.46 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.32% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 39 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 36 مليون دينار من خلال تنفيذ 24 صفقة، فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 73 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 124 مليون دينار من خلال تنفيذ 48 صفقة".

يذكر ان سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.