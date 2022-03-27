البورصة العراقية تتداول اسهما بقيمة مالية بلغت 7 مليارات دينار في أسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الأحد، عن تداول أسهمها بقيمة مالية بلغت أكثر من 7 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وقال السوق في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 48 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 38 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 17 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركة مدرجة في السوق".

واضاف ان "عدد الأسهم المتداولة بلغ 3 مليارات و961 مليونا و388 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 7 مليارات و319 مليونا و807 الف دينار من خلال تنفيذ 2656 صفقة"، مشيرا الى أن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 595.45 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 0.25% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

واشار الى ان عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 266 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 325 مليون دينار من خلال تنفيذ 55 صفقة، فيما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 95 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 315 مليون دينار من خلال تنفيذ 180 صفقة.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمسة جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.